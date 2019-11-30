Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Kaçar döneminden kalma tarihi Kazımi binası, görenlerin gözünü kamaştırıyor. Nasıreddin Şah döneminde muhasebe bakanı olarak çalışan Seyyid Kazım tarafından inşa edilen bu tarihi eser, 2000 uılında 3030 tescil sayısı ile İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenmiştir. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari
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