Tahran'ın en eski kilisesinde yapılan ayinden kareler

Tahran, İRNA- Tahran'ın en eski kilisesi olarak kabul gören Tadeus ve Bartokimos Kilisesi'nde Ermeni vatandaşların katılımıyla dini ayin düzenlendi. 1808 yılında İran'ın başkentinde inşa edilen bu kilise, dönemin şahı Fethalı Şah'ın talimatıyla İsfahan'dan Tahran'a gelen 10 Ermeni aile tarafından inşa edilmiştir. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan
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21 ülkeden 24 belgesel, 13. Uluslararası İran Hakikat Sineması Festivali'nde vizyona girecek
Tahran, İRNA- 13. Uluslararası İran Hakikat Sinema Festivali'nde 21 ülkeden 24 belgesel, ödül…
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'Kurdum, Sürüyü Götürürüm' çizgi filmi, Atina festivalinde ödüle değer görüldü
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Emir Huşeng Muin'in yönettiği 'Kurdum, Sürüyü Götürürüm' isimli…
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Tebriz, İRNA- Tebriz Üniversitesi Rektörü, Tebriz Üniversitesi'nin dünya genelinde 200'den…
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İran İnternational unsurları tespit edilip yakalandılar
Tahran, İRNA- İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Kriz yönetim ve kontrolü sırasında,…
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Haş çimentosu 20 ülkeye ihraç edilmektedir
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Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Nisan-Mayıs 2020'de 33.'sü düzenlenecek olan Uluslararası…
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Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Kaçar döneminden kalma tarihi Kazımi binası, görenlerin…
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