Tahran'ın en eski kilisesinde ayinden kareler

Tahran, İRNA- Tahran'ın en eski kilisesi olarak kabul gören Tadeus ve Bartokimos Kilisesi'nde Ermeni vatandaşların katılımıyla dini ayin düzenlendi. 1808 yılında İran'ın başkentinde inşa edilen bu kilise, dönemin şahı Fethalı Şah'ın talimatıyla İsfahan'dan Tahran'a gelen 10 Ermeni aile tarafından inşa edilmiştir. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan