Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinde çok köklü tarihi eser olarak günümüze kadar korunan Tag-ı Bostan'da sonbahar, tarihi alana bir başka güzellik kattı. Fotoğrafçı: Alirıza Mevlevi
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İran'da düzenlenecek uluslararası kitap fuarının özel konuğu Türkiye olacak
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Nisan-Mayıs 2020'de 33.'sü düzenlenecek olan Uluslararası…
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İran heyeti Trabzon'da İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı
Tahran, İRNA- İran'ın Zencan kentinden gelen iş insanlarıyla Trabzon'da yeni iş imkanları konusunda…
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Van ve İranlı yatırımcılar arasında iş birliği ve yatırım görüşüldü
Tahran, İRNA- Van'da yapmayı planladıkları yatırımlar ve danışma ofisinin açılacağı yerde inceleme…
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Tarihi Kazımi binası
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Kaçar döneminden kalma tarihi Kazımi binası, görenlerin…
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Tahran'ın en eski kilisesinde ayinden kareler
Tahran, İRNA- Tahran'ın en eski kilisesi olarak kabul gören Tadeus ve Bartokimos Kilisesi'nde…
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Tag-ı Bostan'da sonbahar büyüleyici
Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinde çok köklü tarihi eser olarak…
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İran, İsrail'in işgale son vermesi ve Kudüs başkentliğinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğine vurgu yaptı
Londra, İRNA- BM Viyana Ofisi'nde Dünya Filistin Halkı ile Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen…
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Nijerya Milli Boks Takımı İran'a gelecek
Tahran- İRNA- Nijerya Milli Boks Takımı, İran Milli Boks Takımı ile ortak kamp yapmak üzere…
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İran Oğlu Nureddin Bakü'de
Tebriz, İRNA- Farsça'dan Azerbaycan Türkçesi'ne çevrilen İran Oğlu Nureddin isimli kitap, Azerbaycan…
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İran'la en iyi ilişkilere sahip AB ülkesiyiz
Atina, İRNA- Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hatzidakis, İran'la Yunanistan arasındaki…
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