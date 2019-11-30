30 Kas 2019 17:30
Journalist ID: 2391
News Code: 83574846
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Tag-ı Bostan'da sonbahar büyüleyici

Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinde çok köklü tarihi eser olarak günümüze kadar korunan Tag-ı Bostan'da sonbahar, tarihi alana bir başka güzellik kattı. Fotoğrafçı: Alirıza Mevlevi

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