Bocnurd, IRNA- İran’ın önemli ve meşhur yemeklerinden olan Aş Reşte için Bocnurd kentinde festival düzenlendi.
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Hanzadi: İran Deniz Kuvvetleri düşmanı sınırlarımızdan uzak durmaya mecbur etmiştir
Tahran, IRNA- İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, DDniz Kuvvetlerinin…
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Bocnurd’da Aş Reşte Festivali
Bocnurd, IRNA- İran’ın önemli ve meşhur yemeklerinden olan Aş Reşte için Bocnurd kentinde festival…
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Yunanistan Kültür Bakanı: kültürel Miras, İran ve Yunanistan’ın ortak noktasıdır
Pekin, IRNA- Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendona, Miras, İran ve Yunanistan’ın ortak noktasının…
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Uluslararası Basım Fuarı Tahran’da faaliyete başladı
Tahra, IRNA- 24. Uluslararası Basım Fuarı 12 ülkenin katılımıyla Tahran’da faaliyete başladı.
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İran ve Nahcivan’ın turizm alanındaki işbirliği imkanları incelendi
Bakü, IRNA- İran’ın Nahcivan Başkonsolosu Seyyid Ahmet Hüseyni ve Nahcivan Turizm komitesi…
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İranlı futbolcu kızlar Kafa Turnuvasında ikinci oldu
Tahran, IRNA- İran eksi 23 kız futbol takımı Kafa turnuvasında Afganistan takımını yenerek…
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Munesan: İran’ın tarihi geçmişi dünya barışı için önemli bir kapasitedir
Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Esğer…
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Türkiye’nin katılımıyla 16. Uluslararası Çelik Fuarı Tahran’da başladı
Tahran, IRNA- Türk firmalarının katılımıyla 16. Çelik Fuarı bugün Tahran’da faaliyete başladı.
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Mogaddam Müze Ev
Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Mogaddam Müze Ev, Kaçarlar döneminden kalma bir binadır. Bina…
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İran Kimyasal Silahlar Konvansiyonunun eksiksiz uygulanmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gholamhoseyn Dehgani, Kimyasal Silahların…
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