29 Kas 2019 19:46
Journalist ID: 1942
News Code: 83573639
0 Persons

Bocnurd’da Aş Reşte Festivali

Bocnurd, IRNA- İran’ın önemli ve meşhur yemeklerinden olan Aş Reşte için Bocnurd kentinde festival düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =