Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Mogaddam Müze Ev, Kaçarlar döneminden kalma bir binadır. Bina Tahran üniversitesi arkeoloji bölümü hocalarından Mohsen Mogammad’e babası İhtisabülmülk tarafından miras olarak kaldıktan sonra kendisi ve İran Milli Müzesi Kütüphanesi başkanı eşi bayan Selma Kuyumciyan tarafından ikamet yeri olarak kullanıldı ve vefatları sonrası vasiyetleri üzerine içindeki tarihi eşya ile birlikte Tahran üniversitesine bağışlandı ve şu an müze olarak hizmet vermektedir.
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Türkiye’nin katılımıyla 16. Uluslararası Çelik Fuarı Tahran’da başladı
Tahran, IRNA- Türk firmalarının katılımıyla 16. Çelik Fuarı bugün Tahran’da faaliyete başladı.
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Mogaddam Müze Ev
Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Mogaddam Müze Ev, Kaçarlar döneminden kalma bir binadır. Bina…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gholamhoseyn Dehgani, Kimyasal Silahların…
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İran Senfoni Orkestrası
Tahran, IRNA- İran Senfoni Orkestrası şef Louis Çeknevasiyan’ın yönetiminde Tahran Vahdet salonunda…
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İran kimyasal silahların önlenmesi kurumunun icra konseyi üyesi oldu
Tahran-IRNA- 24. Kimyasal Silahlar Konvansiyonu toplantısında İran kurumun icra konseyi üyeliğine…
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Sonbahar’ın güzellikleri
Tahran, IRNA- İran’ın bir çok bölgesinde Sonbahar manzaraları
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Irakçi: KOEP’in korunması için henüz umut vardır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Kapsamlı…
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Irak Dışişlei Bakanı, İran’dan özür diledi
Tahran, IRNA- Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran’ın Necef Başkonsolosluğu binasının…
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Musevi: Fransa Dışişleri Bakanının KOEP ile ilgili sözleri sorumsuzcadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fansa…
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İran filmi İstanbul’da öğrenci jürisi özel ödülü aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Nima Cavedani’nin yönettiği Sorkhpoust (Kızılderili) isimli film…
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