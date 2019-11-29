Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Mogaddam Müze Ev, Kaçarlar döneminden kalma bir binadır. Bina Tahran üniversitesi arkeoloji bölümü hocalarından Mohsen Mogammad’e babası İhtisabülmülk tarafından miras olarak kaldıktan sonra kendisi ve İran Milli Müzesi Kütüphanesi başkanı eşi bayan Selma Kuyumciyan tarafından ikamet yeri olarak kullanıldı ve vefatları sonrası vasiyetleri üzerine içindeki tarihi eşya ile birlikte Tahran üniversitesine bağışlandı ve şu an müze olarak hizmet vermektedir.