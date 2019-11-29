Tahran, IRNA- İran Senfoni Orkestrası şef Louis Çeknevasiyan’ın yönetiminde Tahran Vahdet salonunda konser verdi.
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Türkiye’nin katılımıyla 16. Uluslararası Çelik Fuarı Tahran’da başladı
Tahran, IRNA- Türk firmalarının katılımıyla 16. Çelik Fuarı bugün Tahran’da faaliyete başladı.
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Mogaddam Müze Ev
Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Mogaddam Müze Ev, Kaçarlar döneminden kalma bir binadır. Bina…
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İran Kimyasal Silahlar Konvansiyonunun eksiksiz uygulanmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gholamhoseyn Dehgani, Kimyasal Silahların…
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İran Senfoni Orkestrası
Tahran, IRNA- İran Senfoni Orkestrası şef Louis Çeknevasiyan’ın yönetiminde Tahran Vahdet salonunda…
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İran kimyasal silahların önlenmesi kurumunun icra konseyi üyesi oldu
Tahran-IRNA- 24. Kimyasal Silahlar Konvansiyonu toplantısında İran kurumun icra konseyi üyeliğine…
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Sonbahar’ın güzellikleri
Tahran, IRNA- İran’ın bir çok bölgesinde Sonbahar manzaraları
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Irakçi: KOEP’in korunması için henüz umut vardır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Kapsamlı…
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Irak Dışişlei Bakanı, İran’dan özür diledi
Tahran, IRNA- Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran’ın Necef Başkonsolosluğu binasının…
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Musevi: Fransa Dışişleri Bakanının KOEP ile ilgili sözleri sorumsuzcadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fansa…
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İran filmi İstanbul’da öğrenci jürisi özel ödülü aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Nima Cavedani’nin yönettiği Sorkhpoust (Kızılderili) isimli film…
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