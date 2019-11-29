29 Kas 2019 09:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83573162
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İran Senfoni Orkestrası

Tahran, IRNA- İran Senfoni Orkestrası şef Louis Çeknevasiyan’ın yönetiminde Tahran Vahdet salonunda konser verdi.

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