Tahran, IRNA- İran’ın bir çok bölgesinde Sonbahar manzaraları
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Sonbahar’ın güzellikleri
Tahran, IRNA- İran’ın bir çok bölgesinde Sonbahar manzaraları
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Irakçi: KOEP’in korunması için henüz umut vardır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Kapsamlı…
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Irak Dışişlei Bakanı, İran’dan özür diledi
Tahran, IRNA- Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran’ın Necef Başkonsolosluğu binasının…
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Musevi: Fransa Dışişleri Bakanının KOEP ile ilgili sözleri sorumsuzcadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fansa…
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İran filmi İstanbul’da öğrenci jürisi özel ödülü aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Nima Cavedani’nin yönettiği Sorkhpoust (Kızılderili) isimli film…
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Attar Nişaburi Türbesi
Nişabur, IRNA- İran’ın irfan şiirinin en büyük temsilcilerinden olan Attar nişaburi’nin türbesi…
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Gencalihan Külliyesi
Kerman, IRNA- Kerman ilinin en önemli tarihi eserlerinden biri Gencalihan külliyesidir. Sefevi…
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Türkiye ile İran arasında '55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı' Van'da başladı
Ankara, IRNA- Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasında iki gün boyunca Van'da…
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Amsterdam Film Festivalinde İran sineması 3 ödülle döndü
Tahran, IRNA- 32. Amsterdam Belgesel Film Festivalinde İran sineması eserleri 3 ödül kazandı.
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İran, Irak hükümetinin İran konsolosluğuna saldıranlara etkili şekilde karşılık vermesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişlei Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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