28 Kas 2019 16:49
Journalist ID: 1942
News Code: 83572815
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Attar Nişaburi Türbesi

Nişabur, IRNA- İran’ın irfan şiirinin en büyük temsilcilerinden olan Attar nişaburi’nin türbesi Nişabur kentinde bulunmaktadır. Türbe her sene 100 binerce kişi ziyaret edilmektedir.

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