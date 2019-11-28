Nişabur, IRNA- İran’ın irfan şiirinin en büyük temsilcilerinden olan Attar nişaburi’nin türbesi Nişabur kentinde bulunmaktadır. Türbe her sene 100 binerce kişi ziyaret edilmektedir.
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İran filmi İstanbul’da öğrenci jürisi özel ödülü aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Nima Cavedani’nin yönettiği Sorkhpoust (Kızılderili) isimli film…
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Attar Nişaburi Türbesi
Nişabur, IRNA- İran’ın irfan şiirinin en büyük temsilcilerinden olan Attar nişaburi’nin türbesi…
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Gencalihan Külliyesi
Kerman, IRNA- Kerman ilinin en önemli tarihi eserlerinden biri Gencalihan külliyesidir. Sefevi…
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Türkiye ile İran arasında '55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı' Van'da başladı
Ankara, IRNA- Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasında iki gün boyunca Van'da…
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Amsterdam Film Festivalinde İran sineması 3 ödülle döndü
Tahran, IRNA- 32. Amsterdam Belgesel Film Festivalinde İran sineması eserleri 3 ödül kazandı.
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İran, Irak hükümetinin İran konsolosluğuna saldıranlara etkili şekilde karşılık vermesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişlei Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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İran’ın Alüminyum üretim kapasitesi 700 bin tona ulaşacaktır
Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaet Bakanı Rıza Rahmani, İran’da alüminyum üretim kapasitesin…
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İran Asya Gençler Hentbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak
Tahran, IRNA- 2020 Asya Gençler Hentbol rekabetleri İran’ın Şiraz kentinde yapılacaktır.
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Riyabkov: KOEP’in muhtemel dağılmasının müsebbibi Amerika’dır
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Amerika’nın Kapsamlı Ortak…
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İran, Afganistan hükümetinin o ülke barış süecindeki eksen rolüne vurgu yaptı
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevançi, yabancı güçlerin Afganistan’dan…
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