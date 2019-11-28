28 Kas 2019 16:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83572811
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Gencalihan Külliyesi

Kerman, IRNA- Kerman ilinin en önemli tarihi eserlerinden biri Gencalihan külliyesidir. Sefevi hanedanı döneminde hükümdar olan Gencalihan külliyesinde meydan, bakırcılar çarşısı, cami, hamam, medrese, su ambarı mevcuttur.

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