27 Kas 2019 17:05
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News Code: 83571769
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Miyana-Bostanabad demiryolu hattının açılışından görüntüler

Tebriz, İRNA- 27 Kasım günü Doğu Azerbaycan ilinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Miyana-Bostanabad demiryolu hattının açılışı gerçekleşti. Hattın Türkiye demiryolları ile bağlanması çnümüzdeki yıllarda Tebriz'e vardıktan sonra bağlanması mümkün olacak. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi

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