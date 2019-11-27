27 Kas 2019 17:01
Journalist ID: 2391
News Code: 83571761
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İran Besiç kurumu üyelerinin yurt genelinde hükümete destek gösterilerinden kareler

Senendec, İRNA- İran genelinde olduğu gibi Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'te halk ve Besiç kurumu üyeleri, hükümete destek gösterileri düzenledi. Fotoğrafçılar: Müslüh Pirhazrayiyan, Rıza Zare, Meryem Yusifi ve Behzad Silahverzi

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