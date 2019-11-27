İran Besiç kurumu üyelerinin yurt genelinde hükümete destek gösterilerinden kareler

Senendec, İRNA- İran genelinde olduğu gibi Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'te halk ve Besiç kurumu üyeleri, hükümete destek gösterileri düzenledi. Fotoğrafçılar: Müslüh Pirhazrayiyan, Rıza Zare, Meryem Yusifi ve Behzad Silahverzi