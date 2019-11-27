Gürgan, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan ilinin merkezi Gürgan'da 26 Kasım 1978 günü Pehlevi rejimine yönelik kanlı ayaklanmanın yaşanması nedeniyle İran İslami Şura Meclisi 2017 yılında Gürgan Milli Günü isimli bir yasa çıkararak, Gürgan'ı onurlandırdı. Görüntülerde Gürgan şehri görülmektedir.
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