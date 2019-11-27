Tahran, İRNA- Tahran'ın ünlü Vahdet Salonu'nda Jullian Fellowes'in yazdığı, Ahmed Süleymani'nin yönettiği, oyuncu kadrosunda Armin Rahimiyan, Mehrave Şerifiniya, Behnuş Tebatebayi ve İhsan Keremi'nin yer aldığı Mary Poppins oyunu 26 Kasım günü sahnelendi.
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Hamadan’da 3000 yıllık tarihi eserler ele geçildi
Tahran, IRNA- Hamadan kentinde tarihi eser kaçakçılarından 3 bin yıllık tarihi eserler ele…
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İran, Rusya ve Çin, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenleyecek
Tahran, IRNA- İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya ve Çin Deniz…
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Erdekaniyan: Rusya kredisinin 2.8 milyar doları yakın zamanda kullanılacaktır
Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Rusya’nın İran’a tahsis ettiği 5 milyar…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Miyana-Bostanabad demiryolu hattının açılışından görüntüler
Tebriz, İRNA- 27 Kasım günü Doğu Azerbaycan ilinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla…
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İran Besiç kurumu üyelerinin yurt genelinde hükümete destek gösterilerinden kareler
Senendec, İRNA- İran genelinde olduğu gibi Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi…
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Gürgan Milli Günü
Gürgan, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan ilinin merkezi Gürgan'da 26…
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İran araştırma alanında dünya 16.'sı
Sari, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknoloji Geliştirme Ofisi Başkanı, İran'ın araştırma…
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Türkiye demiryollarına bağlanacak Miyana-Bostanabad demiryolu hattının açılışı yapıldı
Tahran, İRNA- İran hükümetinin ülke genelinde demiryolu hatlarını geliştirme projeleri çerçevesinde…
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İran ile Türkiye 500 yıldan fazladır istikrarlı ilişkisini koruyor
Tahran, İRNA- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmand, gazeteci yazar Feyza Gümüşlüoğlu'na…
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3 İranlı Uluslararası Wushu Federasyonu Komitelerine seçildi
Tahran, İRNA- İran’dan 3 temsilci, Uluslararası Wushu Federasyonu'nun çeşit komitelerine seçildi.
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