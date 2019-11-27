27 Kas 2019 15:34
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News Code: 83571619
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Mary Poppins Oyunu

Tahran, İRNA- Tahran'ın ünlü Vahdet Salonu'nda Jullian Fellowes'in yazdığı, Ahmed Süleymani'nin yönettiği, oyuncu kadrosunda Armin Rahimiyan, Mehrave Şerifiniya, Behnuş Tebatebayi ve İhsan Keremi'nin yer aldığı Mary Poppins oyunu 26 Kasım günü sahnelendi.

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