26 Kas 2019 23:52
Journalist ID: 1942
News Code: 83570581
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İranlı ve Türk boksörlerin ortak antrenmanı

Tahran, IRNA- Bu hafta başınsan Tahran’da ortak kamp düzenleyen İran ve Türkiye milli boks takımları ortak antrenman düzenledi.

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