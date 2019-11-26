Tahran, IRNA- Bu hafta başınsan Tahran’da ortak kamp düzenleyen İran ve Türkiye milli boks takımları ortak antrenman düzenledi.
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İranlı ve Türk boksörlerin ortak antrenmanı
Tahran, IRNA- Bu hafta başınsan Tahran’da ortak kamp düzenleyen İran ve Türkiye milli boks…
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Zarif: İran, güçlü komşuluğa inanmaktadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın güçlü komşuluğa…
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Köprüleri ve nehirleri ile ünlü güzel Ahvaz
Ahvaz, İRNA- İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan geniş Huzistan ilinin merkezi Ahvaz,…
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Noeveç’in Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Tahran, IRNA- Norveç’in radikal bir grubun liderinin Kuran-i Kerimi ateşe vermesi sonrası o…
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İran vatandaşları için Nahcivan vizesi iptal edildi
Bakü, IRNA- NNahcivan özerk bölgesi İran vatandaşlarına uyguladığı vize rejimini kaldırdı.
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İran ve Suriye arasında iki ortak firma kurulacak
Tahran, İRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, girişimci niteliğinde İran ve…
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Ünlü Louvre Müzesi'nde 'İran'ın Arkeoloji Kalbi: Siyelk' semineri düzenlendi
Tahran, İRNA- Fransa'da bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde İran Ulusal Müzesi yetkilileri,…
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Şiraz Narincistan-ı Kavam Bahçesi büyüleyici
Şiraz, İRNA- Kavam’ül-Mülk 1873 yılında Fars hükümetine atandı. Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni…
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İsfahan’da Kalemkari Kumaş Sanatı, ustalık gerektiren bir meslek
İsfahan, İRNA- İsfahan'da kalemkari olarak bilinen sanat, Safevi döneminden bu yana renk, kumaş…
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Tahran ile Şam arasında ortak iş birliği güçlenmeli
Tahran, İRNA- Suriye Toplu Konut Bakanı, İran ve Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımlar karşısında…
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