Şiraz, İRNA- Kavam’ül-Mülk 1873 yılında Fars hükümetine atandı. Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak da bilinen Narincistan-ı Kavam Bahçesi, Şiraz’ın Balakoft isimli eski bir mahallesinde Lütfali Han Zend Caddesinde bulunmaktadır. Ekildiği birçok turunç ağacı nedeniyle, "Narincistan " olarak bilinir. 3085 metrekarelik bir alana kurulu Narincistan, halihazırda bir müze olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor. Fotoğrafçı: Rıza Gaderi
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Şiraz Narincistan-ı Kavam Bahçesi büyüleyici
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