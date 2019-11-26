26 Kas 2019 15:10
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News Code: 83570007
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İsfahan’da Kalemkari Kumaş Sanatı, ustalık gerektiren bir meslek

İsfahan, İRNA- İsfahan'da kalemkari olarak bilinen sanat, Safevi döneminden bu yana renk, kumaş ve ahşabın birleştirilmiş bir büyüsü gibidir. Kalemkaride kullanılan kumaşlar, çoğunlukla Horzug ilçesinde bulunan küçük atölyelerde dokunan ketenden yapılmıştır.

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