Kirman Bakır İşlemecileri Çarşısı'ndan kareler

Kirman, İRNA- Tarihi Kirman Çarşısı , Kirman'ın merkezindeki en önemli yerlerden biridir. İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinin Tarihi Kirman Çarşısında geleneksel bir sanat dalı olan bakır işlemeciliği, hala canlılığını koruyor. Fotoğrafçı: Ebuzer Ahmedizade