26 Kas 2019 15:10
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News Code: 83569714
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Kirman Bakır İşlemecileri Çarşısı'ndan kareler

Kirman, İRNA- Tarihi Kirman Çarşısı , Kirman'ın merkezindeki en önemli yerlerden biridir. İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinin Tarihi Kirman Çarşısında geleneksel bir sanat dalı olan bakır işlemeciliği, hala canlılığını koruyor. Fotoğrafçı: Ebuzer Ahmedizade

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