26 Kas 2019 15:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83569531
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Bender Abbas’da balık ve karides avlanmasından görüntüler

Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas ilinde, avcılık tekneleri karides avlamaya hazır durumda. Görüntülerde Bender Abbas’ta balık ve karides avlanması görülmektedir. Fotoğrafçı: Nadir Nasiri

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