26 Kas 2019 15:09
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News Code: 83569527
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Simnan'da Yerel El Sanatları Sergisi'nden kareler

Simnan, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinde düzenlenen 2. Yerel El Sanatları Segisi'ne 20 ilden sanatçılar katıldı. Fotoğrafçı Aliekber Benderi

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