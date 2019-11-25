Tahran, IRNA- Tahran’da İnkılap meydanında toplanan büyük halk kitleleri son bir haftada İran genelinde sözce benzin zammına itirazlar isyancı ve yağmacıların yaptıkları eylemleri şiddetle kınadı
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Polonya Filmleri İran’da tanıtılacak
Tahran, IRNA- Polonya’nnın Tahran Büyükelçiliği ve İran Sinema ve Sanat Kurumu işbirliği ile…
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Dehgani: Amerika, dünya barış ve istikrarı için tehdittir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Gholamhoseyn Dehgani, Amerika’nın…
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Büyük halk kitleleri isyancı ve yağmacıların yaptıklarını kınadı
Tahran, IRNA- Tahran’da İnkılap meydanında toplanan büyük halk kitleleri son bir haftada İran…
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Tahran halkı, isyancıları ve yabancıların müdahalesini kınaya yürüyüş yaptı
Tahran, IRNA- Tahran’da büyük bir halkı topluluğu İnkılap meydanında toplanarak, son günlerde…
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İran ve Irak Ticaret hacmi 20 milyar dolar olacaktır
Tahran, IRNA- İran’ın Irak Ticari Müsteşarı Nasır Behzad, iki ülkenin ortak hedefleri temelinde…
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İran filmi Estonya Film Festivalinde
Tahran, IRNA- ‘’Dolunay Olduğu Gece’’ isimli İran Film Estonya’nın en büyük film festivali…
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İran’ın katılımıyla IMO oturumu Londra’da düzenlendi
Londra, IRNA- Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Kurumu (IMO) 131. Toplantısı İran…
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Musevi: KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı 6 Aralık’ta düzenlenecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kapsamlı…
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Simnan’da safran hasadından kareler
Simnan, İRNA- Görüntelerde İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinde safran…
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ABD müdahalesine ezici bir cevap vereceğiz
Tahran, İRNA - İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Tureç Hasani Mukaddem,…
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