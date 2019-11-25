25 Kas 2019 21:12
Journalist ID: 1942
News Code: 83568984
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Büyük halk kitleleri isyancı ve yağmacıların yaptıklarını kınadı

Tahran, IRNA- Tahran’da İnkılap meydanında toplanan büyük halk kitleleri son bir haftada İran genelinde sözce benzin zammına itirazlar isyancı ve yağmacıların yaptıkları eylemleri şiddetle kınadı

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