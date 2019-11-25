25 Kas 2019 18:34
Journalist ID: 2394
News Code: 83568554
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Simnan’da safran hasadından kareler

Simnan, İRNA- Görüntelerde İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinde safran hasadından kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı Aliekber Benderi

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