Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ili, yüksek arazileri ve geniş vadileri ile dikkat çekmektedir. İldeki vadi ve yaylalarda meyve bahçelerinin varlığı özel bir güzellik yaratır ve her izleyicinin dikkatini çekiyor. Fotoğrafçı Müslüh Pirhazraiyan
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İran'ın 2020 yılı bilim düzeyi iyi
Nevşehir, İRNA- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, 'Yaptığımız değerlendirme ve mevcut…
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Asya Futbol Konfederasyonu'ndan İran kadın futboluna katkı sağalmasını istedik
Tahran, İRNA- İran Kadınlar Milli 15 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü, Asya Futbol Konfederas…
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İran'ın Kürdistan ilinde sonbahar bir başka güzel
Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ili, yüksek arazileri ve geniş vadileri…
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Uluslararası Wushu Federasyonu Tıp Komitesi Başkanı bir İranlı
Tahran, İRNA - Emir Abbas Leşgeri, Uluslararası Wushu Federasyonu Tıp Komitesi başkanlığına…
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İran ile UAEK arasındaki yeni iş birliği projeleri onaylandı
Tahran, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Garipabadi, geçen hafta UAEK yönetim kurulu…
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Kirman'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı %16 artış gösterdi
Kirman, İRNA- Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü, İran takviminin…
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İran Lunapark’ı uluslararası festivallerde 4 ödül kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Kave Mezahiri’nin yönettiği ‘Lunapark’ isimli kısa film, çeşitli…
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İran'ı ziyaret eden Azerbaycanlı sayısında %31.5 artış
Bakü, İRNA- Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, 2019 yılının ilk 10 ayında İran'ı ziyaret…
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ABD, İran'da tansiyonun yükselmesini istiyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Amerikan yetkililerin son günlerde…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, İran-Bosna Hersek ilişkilerinin gelişmesini umduklarını ifade etti
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bosna Hersek Milli Günü'nü tebrik ederek, iki ülke…
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