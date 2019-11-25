İran'ın Kürdistan ilinde sonbahar bir başka güzel

Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ili, yüksek arazileri ve geniş vadileri ile dikkat çekmektedir. İldeki vadi ve yaylalarda meyve bahçelerinin varlığı özel bir güzellik yaratır ve her izleyicinin dikkatini çekiyor. Fotoğrafçı Müslüh Pirhazraiyan