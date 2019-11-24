Tahran, İRNA- Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası, 23-24 Kasım’da 13 yabancı takımın katılımıyla başkent Tahran'da düzenlendi.
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Sanayi ülkeleri İran’da yatırım yapmaya sıcak bakıyor
Tahran, İRNA - İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'nın son raporuna göre, İran takviminin…
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'Akıllı Tahran' projesi 2019 Dünya Akıllı Şehirler Ödülü'ne değer görüldü
Tahran, İRNA- Akıllı Tahran projesi, 2019 Dünya Akıllı Şehirler Ödülü'nü kazanan 6 şehirden…
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Geçtiğimiz ay 10 ülkeden 43 basın mensubu İran'da görev yaptı
Tahran, İRNA- İran Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Medya Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya…
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İran'da düzenlenen Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası'ndan kareler
Tahran, İRNA- Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası, 23-24 Kasım’da 13 yabancı takımın katılımıyla…
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Macaristan ve Umman'ın Tahran Büyükelçileri ile İran Dışişleri Bakanı Zarif'in görüşmelerinden görüntüler
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Macaristan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Zoltan Varga…
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Simnan’ın tarihi Neykije sokağından kareler
Simnan, İRNA- Simnan bahçeleri ve Simnan'ın eski su dağıtım sistemi, 700 yıldan daha eskiye…
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Nahçıvan'dan İran'la kültürel ilişkilerin artırılmasına vurgu
Bakü, İRNA- Nahçıvan Kültür Bakanı Natevan Tevfik Kadimova, kültürel ortaklıklar ve menfaatlerin…
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7. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde İran sineması konuşuldu
Tahran, İRNA- Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen…
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İranlı kadın tenisçi Kenya Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
Tahran, İRNA- Kenya'nın başkenti Nairobi’de düzenlenen Uluslararası Kenya 18 Yaş Altı Tenis…
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Terör kaynağı ülkeler, kendi ürettikleri sorunları İran'a yüklemesin
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn'in başkenti Manama'da…
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