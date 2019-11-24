24 Kas 2019 20:27
Journalist ID: 2394
News Code: 83567537
0 Persons

İran'da düzenlenen Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası'ndan kareler

Tahran, İRNA- Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası, 23-24 Kasım’da 13 yabancı takımın katılımıyla başkent Tahran'da düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 3 =