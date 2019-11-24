Macaristan ve Umman'ın Tahran Büyükelçileri ile İran Dışişleri Bakanı Zarif'in görüşmelerinden görüntüler

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Macaristan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Zoltan Varga ve Umman'ın Tahran Büyükelçisi Suudi Bin Ahmed Bin Halid Al-Birwani ile 24 Kasım günü ayrı ayrı görüştü.