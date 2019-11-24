24 Kas 2019 20:17
Journalist ID: 2394
News Code: 83567457
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Simnan’ın tarihi Neykije sokağından kareler

Simnan, İRNA- Simnan bahçeleri ve Simnan'ın eski su dağıtım sistemi, 700 yıldan daha eskiye dayanır. Simnan çöl şehrinin kalbinde, güzel bahçeler yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi güzelliğiyle büyüleyen Neykije Sokağı'dır.

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