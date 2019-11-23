Tahran, İRNA- Tahran Belediyesi Güzelleştirme Kuruu ve Abbasabad İmar Şirketi'nin iş birliği ile İran ve dünyadan 25 heykeltıraşın katılımıyla Nevruz Parkı'nın yakınlığında 9. Uluslararası Tahran Heykeltıraşlık Sempozyumu düzenlenmektedir. Sempozyum 24 Kasım günü son bulacak.
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9. Uluslararası Tahran Heykeltıraşlık Sempozyumu'ndan kareler
Tahran, İRNA- Tahran Belediyesi Güzelleştirme Kuruu ve Abbasabad İmar Şirketi'nin iş birliği…
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Batı Azerbaycan'ın Tekab ilçesinin sonbahar güzelliklerinden kareler
Mahabad, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilçesinin güneydoğusunda…
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Kirman Fethabad Bahçesi
Kirman, İRNA- Beylerbeyi Bahçesi olarak da bilinen Kirman'ın Fethabad Bahçesi, Kaçarlar dönemi…
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Miyana-Tebriz demiryolu hattının açılması yolunda büyük ilerleme kaydedildi
Tahran, İRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 25 Kasım günü Miyana-Tebriz demiryolu…
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Tahran'ın eski Kaşanek mahallesi güzel
Tahran, İRNA- Başkent Tahran'ın kuzeyinde eskiden köy olan, şimdilerde ise şehrin en zengin…
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Tebriz Aynalı Dağ Parkı'ndan görüntüler
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'in kuzey yamaçlarında bulunan ünlü Aynalı dağ…
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İsfahan, İRNA- 14. Uluslararası İsfahan Sanayi Fuarı'na 150 yerli ve yabancı şirket katılacak.…
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İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 98'i ülke içinde üretilmektedir
Sari, İRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, bilim temelli…
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Tahran, İRNA- İranlı karateci Seccad Gençzade, dünyanın ağır sıklet karatecileri arasında ilk…
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Tahran, İRNA- Dünyaca ünlü Tayvanlı kuraş hocası bayan Lia Tin Yeng, eğitim kampında İranlı…
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