9. Uluslararası Tahran Heykeltıraşlık Sempozyumu'ndan kareler

Tahran, İRNA- Tahran Belediyesi Güzelleştirme Kuruu ve Abbasabad İmar Şirketi'nin iş birliği ile İran ve dünyadan 25 heykeltıraşın katılımıyla Nevruz Parkı'nın yakınlığında 9. Uluslararası Tahran Heykeltıraşlık Sempozyumu düzenlenmektedir. Sempozyum 24 Kasım günü son bulacak.