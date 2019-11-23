23 Kas 2019 22:14
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News Code: 83566202
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Batı Azerbaycan'ın Tekab ilçesinin sonbahar güzelliklerinden kareler

Mahabad, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilçesinin güneydoğusunda yer alan Tekab ilçesinin güzelliği, sonbaharda arttı. Görüntülerde Tekab'ın sonbahardaki güzelliklerinden kesitler görülmektedir. Fotoğraf.ı: Emir Haliknejad

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