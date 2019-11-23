Kirman Fethabad Bahçesi

Kirman, İRNA- Beylerbeyi Bahçesi olarak da bilinen Kirman'ın Fethabad Bahçesi, Kaçarlar dönemi inşa edilmiştir. Kirman ilinin merkezi Kirman ilçesinin 25 kilometre uzaklığınd İhtiyarabad şehrinde yer alan Fethabad Bahçesi, ünlü Şehzade Mahan Bahçesi'ne örnek olmuş ve Alihan Beylerbeyi tarafından yaptırılmıştır. Bahçe 2003 yılında 7284 sayı ile İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde yer aldı. Fotoğrafçı: Emin Rahmani