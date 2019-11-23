Tahran'ın eski Kaşanek mahallesi güzel

Tahran, İRNA- Başkent Tahran'ın kuzeyinde eskiden köy olan, şimdilerde ise şehrin en zengin kesimlerinin oturduğu yerlerden biri sayılan Kaşanek, kuzeydeki Elburz sıradağlarına komşuluğu nedeniyle elverişli bir iklime sahiptir. Kaçar şahı Nasıreddin Şah'ın eşi Eniseddevle'nin Kaşan hükümranlığını istemesi üzerine Kaçar şahı, Kaşanek isimli köyü eşine bağışlamış ve mahallenin isminin kaynağı olarak günümüze kadar gelmiştir. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari