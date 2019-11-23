23 Kas 2019 21:54
Journalist ID: 2391
News Code: 83566193
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Tebriz Aynalı Dağ Parkı'ndan görüntüler

Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'in kuzey yamaçlarında bulunan ünlü Aynalı dağ parkı, hafta sonu tatillerini burada geçirmek isteyenlerin yanı sıra, profesyonel dağcılık yapanlar için çok elverişli bir ortam sunuyor. Fotoğrafçı: Kazım Yusifi

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