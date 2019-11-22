22 Kas 2019 17:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83564743
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Gorgan’da Sonbahar’ın Bin bir rengi festivali

Gorgan, IRNA- İran’ın kuzeyinde yer alan Gorgan kenti belediyesi tarafından sonbahar’ın bin bir rengi kültür festivali düzenlendi.

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