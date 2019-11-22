22 Kas 2019 13:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83564508
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Tahran’ın Tecriş Bölgesi

Tahran, IRNA- Tahran’ın kuzeyinde yer alan Tecriş bölgesi Elborz Dağı eteğinde yer almaktadır. Eskiden büyük bağların olduğu bir bölge olan Tecriş artık Tahran’ın yerleşim yerlerinden biridir.

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