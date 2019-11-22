Tahran, IRNA- Tahran’ın kuzeyinde yer alan Tecriş bölgesi Elborz Dağı eteğinde yer almaktadır. Eskiden büyük bağların olduğu bir bölge olan Tecriş artık Tahran’ın yerleşim yerlerinden biridir.
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Gorgan’da Sonbahar’ın Bin bir rengi festivali
Gorgan, IRNA- İran’ın kuzeyinde yer alan Gorgan kenti belediyesi tarafından sonbahar’ın bin…
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İsrail'in saldırıda yaralanan Filistinli ailenin 9. Ferdi de hayatını kaybetti
Tahran, IRNA- İsrail ordusunun 14 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan…
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14. Astana Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak
Tahran, IRNA- Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı…
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Farazmand: İran yenilirse bölgeye sıçrar
RNA- Ankara- İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İran’daki olayların arkasında ABD…
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Tahran’ın Tecriş Bölgesi
Tahran, IRNA- Tahran’ın kuzeyinde yer alan Tecriş bölgesi Elborz Dağı eteğinde yer almaktadır.…
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Musevi: İran komşularına karşı stratejik bakış açısına sahiptir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Velayet Seması Koruyucuları-98 hava savunma tatbikatı başladı
Tahran, IRNA- İran Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen Velayet Seması Koruyucuları-98 hava…
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Japonya Büyükelçisi: İran’da yaşamaktan zevk alıyorum
Tahran, IRNA- Japonya’nın Tahran Büyükelçisi Mitsugu Saitu, İran’ın demokratik bir ülke olduğunu…
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Bu sene 600 milyon dolar deniz ürünleri ihraç edilecektir
Tahran, IRNA- İran Deniz Ürünleri Kurumu yetkililerinden İsa Golşahi, bu sene zarfında (21…
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UAEK: İran ile olumlu ve faal işbirliğine sahibiz
Londra, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) geçici başkanı Cornel Feruta, İran ile…
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