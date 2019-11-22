22 Kas 2019 09:16
Journalist ID: 1942
News Code: 83564400
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Endika kentinde doğanın güzelliği

Ahvaz, IRNA- Endika kentinin yükseklerinde sonbahar ve kış mevsiminin aynı anda yaşandığı doğal güzellikler.

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