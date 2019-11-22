Ahvaz, IRNA- Endika kentinin yükseklerinde sonbahar ve kış mevsiminin aynı anda yaşandığı doğal güzellikler.
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Bu sene 600 milyon dolar deniz ürünleri ihraç edilecektir
Tahran, IRNA- İran Deniz Ürünleri Kurumu yetkililerinden İsa Golşahi, bu sene zarfında (21…
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UAEK: İran ile olumlu ve faal işbirliğine sahibiz
Londra, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) geçici başkanı Cornel Feruta, İran ile…
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Endika kentinde doğanın güzelliği
Ahvaz, IRNA- Endika kentinin yükseklerinde sonbahar ve kış mevsiminin aynı anda yaşandığı doğal…
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Seccadpur: Dünya artık tek kutuplu bir dünya değildir
Moskova, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohammad Kazın Seccadpur,…
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Garipabadi: KOEP’in korunmasının tek yolu tüm tarafların taahhütlerinin yerine getirmesi ile mümkündür
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım…
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İran’da kamu mallarına verilen zararların görüntüleri
Tahran, IRNA- Geçen hafta benzinde yapılan fiyat artışı sonrası düzenlenen itirazlarda halkın…
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UAEK geçici başkanı haftaya İran’da temaslarda bulunacağını bildirdi
Londra, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Geçici Başkanı Cornel Feruta, İran’ın…
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Rusya, Pompeo’nun İran ile ilgili sözlerinin aldatmaca olduğunu belirtti
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaareva, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun…
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İran: Avrupa, müdahaleci söylemler yerine İran halkına verdiği vaatleri yerine getirsin
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, AB’nın İran’a karşı müdahaleci…
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Musevi: Pompeo kedini 18. Yüzyıl düşüncelerinden kurtarsın
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbad Musevi, Amerika…
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