21 Kas 2019 18:27
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News Code: 83564233
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İran’da kamu mallarına verilen zararların görüntüleri

Tahran, IRNA- Geçen hafta benzinde yapılan fiyat artışı sonrası düzenlenen itirazlarda halkın içine katılan yağmacılar kamu ve hatta özel sektör mallarına zara verdi. Görüntüler İsfahan, Tahran, Kermanşah ve Kerec kentlerindendir.

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