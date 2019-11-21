21 Kas 2019 10:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83563709
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Bucerd’de sonbahar ve kış aynı anda yaşanmakta

Brucerd, IRNA- Brucerd kentinde Kasım ayında sonbahar ve kış aynı anda yaşanmaktadır.

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