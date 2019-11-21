21 Kas 2019 10:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83563697
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Senendec Caddeleri

Senendec, IRNA- Senendec kenti İran’ın batısında yer alan ve Kürt nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı bir kenttir. Görüntüler bu kentin caddelerindeki günlük halını göstermektedir.

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