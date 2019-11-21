Senendec, IRNA- Senendec kenti İran’ın batısında yer alan ve Kürt nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı bir kenttir. Görüntüler bu kentin caddelerindeki günlük halını göstermektedir.
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İran’da kamu mallarına verilen zararların görüntüleri
Tahran, IRNA- Geçen hafta benzinde yapılan fiyat artışı sonrası düzenlenen itirazlarda halkın…
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UAEK geçici başkanı haftaya İran’da temaslarda bulunacağını bildirdi
Londra, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Geçici Başkanı Cornel Feruta, İran’ın…
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Rusya, Pompeo’nun İran ile ilgili sözlerinin aldatmaca olduğunu belirtti
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaareva, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun…
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İran: Avrupa, müdahaleci söylemler yerine İran halkına verdiği vaatleri yerine getirsin
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, AB’nın İran’a karşı müdahaleci…
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Musevi: Pompeo kedini 18. Yüzyıl düşüncelerinden kurtarsın
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbad Musevi, Amerika…
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Bucerd’de sonbahar ve kış aynı anda yaşanmakta
Brucerd, IRNA- Brucerd kentinde Kasım ayında sonbahar ve kış aynı anda yaşanmaktadır.
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Bosna, İran ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyacağını bildirdi
Tahran, IRNA- Bosna Cumhurbaşkanlığı Konseyi Baikanı Jeliko Komşiç, ülkesinin İran ile ilişkilerini…
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Senendec Caddeleri
Senendec, IRNA- Senendec kenti İran’ın batısında yer alan ve Kürt nüfusunun ağırlıklı olarak…
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İran’da 2500 göz doktoru vardır
Tahran, IRNA- İran, 2500 uzman göz doktoru ile bölgede müstesna bir konuma sahiptir.
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Yunanistan, İran ile tarım alanında ilişkilerini geliştirmeye vurgu yaptı
Atina, IRNA- Yunanistan Tarım Bakanı Makis Vedidis, ülkesinin İran ile ilişkilerinin iyi olduğunu…
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