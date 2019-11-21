Kerman, IRNA- Büyük arif ve şair Seyyid Nureddin Nimetullah Kirmeni ve yanına ismi ile Şah Nimetullah Veli, Kerman ilinin Mahan kentinde vefat ettikten sonra buradaki türbesinde defedildi.
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Yunanistan, İran ile tarım alanında ilişkilerini geliştirmeye vurgu yaptı
Atina, IRNA- Yunanistan Tarım Bakanı Makis Vedidis, ülkesinin İran ile ilişkilerinin iyi olduğunu…
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Şah Nimetullah Veli’nin Türbesi
Kerman, IRNA- Büyük arif ve şair Seyyid Nureddin Nimetullah Kirmeni ve yanına ismi ile Şah…
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İran ve Japonya Dışişleri Bakanları görüştü
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Mohamahhad Cevad Zarif ve Jağonya Dışişleri Bakanı Tuşi…
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Pentagon: İran, Ortadoğu bölgesinin üstün gücüdür
Tahran, IRNA- Amerika Savunma Bakanlığının İstihbarat bölümü yayınladığı raporda İran’ın askeri…
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Musevi: Amerikan dış politikasının ikinci temeli diğer ülkelerin içişlerine müdahaledir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan…
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Petrol Mühendisleri Derneği Madalyasını İranlı araştırmacı aldı
Tahran, IRNA- Petrol Mühendisleri Derneğinin (SPE) Sedrik Fergouson madalyası İranlı mühendis…
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Ülkede 530 km tünel yapım aşamasındadır
Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami, İran’dan 550 km tünelin yapım…
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Amerika’nın İran’da menfaatlerini koruyan İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Tahran, IRNA- Amerika’nın İran’da menfaatlerini koruyan İsviçre Büyükelçisi Markous Lightner,…
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Ünlü İranlı bilim adamı hayata gözlerini yumdu
Tahran, İRNA- İran'ın dünyaca ünlü bilim adamı, matematikçi, şair ve mühendislik alanı uzmanı…
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İran-Türkiye ticari ilişkileri güçlendirilmeli
Tebriz, İRNA- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, İran ve Türkiye'nin kardeş ve dost…
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