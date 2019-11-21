21 Kas 2019 09:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83563623
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Şah Nimetullah Veli’nin Türbesi

Kerman, IRNA- Büyük arif ve şair Seyyid Nureddin Nimetullah Kirmeni ve yanına ismi ile Şah Nimetullah Veli, Kerman ilinin Mahan kentinde vefat ettikten sonra buradaki türbesinde defedildi.

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