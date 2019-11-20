20 Kas 2019 15:09
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News Code: 83562984
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İran Milli Boks Takımı elemelerinden kareler

Urmiye, İRNA- İran Milli Boks Takımı'nın kadrosunun belirlenmesi ve seçilmesi için Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de boks yarışmaları düzenlendi. Fotoğrafçı: Mehdi Rehneverd

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