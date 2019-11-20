Urmiye, İRNA- İran Milli Boks Takımı'nın kadrosunun belirlenmesi ve seçilmesi için Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de boks yarışmaları düzenlendi. Fotoğrafçı: Mehdi Rehneverd
-
Ünlü İranlı bilim adamı hayata gözlerini yumdu
Tahran, İRNA- İran'ın dünyaca ünlü bilim adamı, matematikçi, şair ve mühendislik alanı uzmanı…
-
İran-Türkiye ticari ilişkileri güçlendirilmeli
Tebriz, İRNA- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, İran ve Türkiye'nin kardeş ve dost…
-
KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı Aralık ayı başlarında düzenlenecek
Moskova, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Olyanov, Kapsamlı Ortak Eylem Planı…
-
İran'dan Azerbaycan'a 38 adet elektrik tasarruf cihazı ihracatı
Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan İl Bilgi ve Teknoloji Parkı Müdürü, ilden Azerbaycan'a 38 adet…
-
İran Milli Boks Takımı elemelerinden kareler
Urmiye, İRNA- İran Milli Boks Takımı'nın kadrosunun belirlenmesi ve seçilmesi için Türkiye…
-
Şiraz'da sonbahar yağmuru bir başka güzel
Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi, İran'ın en eski kültür başkentletinden…
-
İran-Azerbaycan ticaret hacmi yüzde 30 arttı
Bakü, İRNA- Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi yayınladığı son raporunda, İran'la Azerbaycan…
-
Uluslararası Dizin Kayak Merkez, eşsiz kapasiteye sahip bir mekan
Kerec, İRNA- Tahran'ın batısında Elburz ilinin yüksekliklerinde bulunan Uluslararası Dizin…
-
1. Uluslararası Çağdaş Asya'da Küreselleşme Konferansı Moskova'da başladı
Moskova, İRNA- Rusya'nın başkenti Moskova'da 1. Uluslararası Çağdaş Asya'da Küresellşeme Konferansı…
-
İran filmi katar’da gösterime girecek
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Süheyl Emir Şerifi’nin yönetmenliğini üstlendiği “Fay” adlı kısa…
yorumunuz