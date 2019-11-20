20 Kas 2019 14:41
Journalist ID: 2391
News Code: 83562819
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Şiraz'da sonbahar yağmuru bir başka güzel

Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi, İran'ın en eski kültür başkentletinden Şiraz'da sonbahar yağmuru, şehre renkli bir hava kattı. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri

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