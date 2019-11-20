20 Kas 2019 13:05
Journalist ID: 2391
News Code: 83562670
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İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin İranlı iş adamlarını kabulünden görüntüler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 19 Kasım akşamı başkent Tahran'da bir grup İranlı iş adamı ve girişimciyi kabul etti.

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