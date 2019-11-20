20 Kas 2019 12:41
Journalist ID: 2391
News Code: 83562583
0 Persons

Şahrud Tezhip ve Hat Sanatı Sergisi açıldı

Şahrud, İRNA- Meryem Gulami isimli Şahrudlu sanatçının tezhip ve hat sanatı sergisi, Hz. Muhammed'in doğum günü nendeniyle Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Şahrud ilçesinde düzenlendi. Fotoğrafçı: Ebğlkasım Timuri

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 7 =