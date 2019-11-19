19 Kas 2019 16:17
Journalist ID: 2394
News Code: 83561622
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Tahran Büyük Çarşısı'ndan kareler

Tahran, İRNA- Tahran Büyük Çarşısı'nı insanlar gezerek günlük alışverişlerini yapmaktadır. Fotoğrafçı Abdüllah Haydari

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