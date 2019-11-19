19 Kas 2019 16:15
Journalist ID: 2394
News Code: 83561598
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5 ülkenin yeni Tahran büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Ruhani’ye güven mektuplarını sunmalarından görüntüler

Tahran, İRNA- Yemen, İsveç, Avustralya, Kamboçya ve Zimbabve’nin yeni Tahran büyükelçileri, 19 Kasım günü Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşerek, güven mektuplarını sundular. Fotoğrafçı Muhammed Babayi

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