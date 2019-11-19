19 Kas 2019 15:43
Journalist ID: 2394
News Code: 83561530
0 Persons

19. Tahran Ev Eşyaları Fuarı açılışından görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenlenen 19. Ev Eşyaları Fuarı'na 400'den fazla yerli ve yabancı firma katıldı. Yabancı firmalar arasında Almanya, Çin ve Türkiye'den temsilciler yer alıyor.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 2 =