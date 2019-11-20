20 Kas 2019 09:09
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News Code: 83560829
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13. Uluslararası İran Etnikler Kültür Festivali'nden kareler

Günbed-i Kavus, İRNA- 13. Uluslararası İran Etnikler Kültür Festivali, İran'ın çeşitli illerinden gelen sanatçıların katılımıyla el sanatları ve hediyelik eşyalar, köy turizmi ve halk müziği dallarında 12-15 Kasım tarihlerinde İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan ilinin Günbed-i Kavus ilçesinde düzenlendi. Fotoğrafçı Ali Asger Kızıl Sofla

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