Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan iline bağlı Günbed-i Kavus şehrinde Etnikler ve El Sanatları Festivali 18 Kasım’da faaliyete başladı. Fotoğrafçı Ali Asger Kızıl Sofla
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Bocnurd, Dünya Güreş Kulüpler Kupası'na ev sahipliği yapacak
Tahran, İRNA- İran Güreş Federasyonu Lig Kurumu Başkanı'nın bildirdiğine göre, Kuzey Horasan'ın…
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Bender Abbas tüm zamanların şehridir
Tahran, İRNA- Bender Abbas, İran'ın güneyinde ve Fars Körfezi kıyısında yer almaktadır. Bir…
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Günbed-i Kavus’da Etnikler ve El Sanatları Festivali'nin açılışından görüntüler
Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan iline bağlı Günbed-i…
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Mehnan’da sonbahar bir başka güzel
Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'un…
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İran’ın kuzeybatısında yer alan Mişov Dağı yüksekliklerinden yamaç paraşütündan kareler
Tebriz, İRNA- İran’ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 70 kilometre…
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İran Milli Kılıç Takımı, dünya beşincisi
Tahran, İRNA- İran Milli Kılıç Takımı, Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun açıkladığı son sıralamada…
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Emir Kebir Üniversitesi öğrencilerinden Almanya Chem-E-Car Müsabakalarında başarılı performans
Tahran, İRNA- İran'ın önde gelen teknik üniversitelerinden Emir Kebir Teknik Üniversitesi öğrenciler…
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İranlı kadın halterci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer aldı
Tahran, İRNA- Gaziantep’te düzenlenen Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda İranlı…
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Türkiye, İran'la ticari ilişkilerini geliştirmeye kararlı
Tahran, İRNA- Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanı, İran'la Türkiye arasında mevcut olan…
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BM Ticaret ve Kalkınam Konferansı İran'ın katılımıyla Cenevre'de başladı
Londra, İRNA- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 12. Konferansı, İran temsilcilerinin…
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