18 Kas 2019 15:57
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News Code: 83560133
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Günbed-i Kavus’da Etnikler ve El Sanatları Festivali'nin açılışından görüntüler

Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan iline bağlı Günbed-i Kavus şehrinde Etnikler ve El Sanatları Festivali 18 Kasım’da faaliyete başladı. Fotoğrafçı Ali Asger Kızıl Sofla

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