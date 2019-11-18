Mehnan’da sonbahar bir başka güzel

Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'un Mehnan köyünde güzel sonbahar mevsiminin başlamasıyla doğa farklı bir renk alır ve ağaçların renkli yaprakları doğaya farklı bir görünüm kazandırır. FotoğrafçıVehid Hatemi
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Tahran Büyük Çarşısı'ndan kareler
Tahran, İRNA- Tahran Büyük Çarşısı'nı insanlar gezerek günlük alışverişlerini yapmaktadır.…
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5 ülkenin yeni Tahran büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Ruhani’ye güven mektuplarını sunmalarından görüntüler
Tahran, İRNA- Yemen, İsveç, Avustralya, Kamboçya ve Zimbabve’nin yeni Tahran büyükelçileri,…
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Ruhani: İran ve Pakistan halklarının ilişkileri, ortak iş birliği için değerli bir sermayedir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Müslüman İran ve Pakistan halklarının samimi ilişkileri,…
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Yemen halkının saldırganlar karşısındaki cesareti ve direnişi gurur verici
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen halkının saldırganlar karşısındaki cesaret…
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Ruhani: İran ve Kamboçya iş birliğini geliştirmek için iyi kapasitelere sahipler
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’ın Phnom Penh’le olan ilişkilerini memnuniyetl…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ve Zimbabve özel sektör iş birliğinin artırılmasına vurgu yaptı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Zimbabve ilişkilerinin gelişmekte olan sürecinden…
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19. Tahran Ev Eşyaları Fuarı açılışından görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenlenen 19. Ev Eşyaları Fuarı'na 400'den…
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Nükleer Anlaşma'nın ortadan kalkması, dünyanın zararına olacaktır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nükleer Anlaşma'nın ortadan kalkmasının dünyanın…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: İran, İsveç ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ile İsveç’in her zaman iyi ilişkileri olduğunu…
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Dışişleri Bakanı Zarif, Filistinlileri İsrail rejimine ateşkesin dayatılması başarısından dolayı kutladı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ile…
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