17 Kas 2019 14:56
Journalist ID: 2394
News Code: 83558728
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Çurt Gölü güzel

Sari, İRNA- Çurt veya Mianșe Gölü, Mazenderan ilinde yer alan Çurt köyünün 10 kilometre, Sari-Simnan güzergahının ise 80 kilometre uzaklığında yer alıyor. 2.5 hekatr genişliğindeki Çurt Gölü, 1939 yılında yaşanan deprem sonucu oluşan coğrafi nedenlerle ortaya çıkmıştır.

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