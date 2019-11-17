Hirkani sonbaharından kareler

Sari, İRNA- Mazenderan'da hirkani ormanlar, 40 milyon yıllık geçmişiyle ilin bir milyon hektardan fazla bir alanını kapsıyor. Bu yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenen bu ormanlar, ilin en önemli turistik destinasyonlarından biridir.
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Ayetullah Hamenei: Son günlerdeki güvenlik meselelerinde düşmanı geri püskürttüğümüzü herkes bilmeli
Tahran, IRNA- İslam Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ‘’Son birkaç gün içindeki güvenlik…
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Rusya, Amerika tarafından Fordo tesisine uygulanan ambargoyu mahkum etti
Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika’nın İran’a ait Fordo tesisine uyguladığı ambargoyu…
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Tahtirevançi: Amerika ve İsrail, Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu önündeki engel
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, Amerika ve İsrail’i, Kitle…
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Tahran, IRNA- İran’ın 9 ülkedeki yeni büyükelçileri Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüler.
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Tahran Büyük Çarşısı'ndan kareler
Tahran, İRNA- Tahran Büyük Çarşısı'nı insanlar gezerek günlük alışverişlerini yapmaktadır.…
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5 ülkenin yeni Tahran büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Ruhani’ye güven mektuplarını sunmalarından görüntüler
Tahran, İRNA- Yemen, İsveç, Avustralya, Kamboçya ve Zimbabve’nin yeni Tahran büyükelçileri,…
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Yemen halkının saldırganlar karşısındaki cesareti ve direnişi gurur verici
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen halkının saldırganlar karşısındaki cesaret…
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Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Zimbabve ilişkilerinin gelişmekte olan sürecinden…
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