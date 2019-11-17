17 Kas 2019 14:53
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News Code: 83558719
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Hirkani sonbaharından kareler

Sari, İRNA- Mazenderan'da hirkani ormanlar, 40 milyon yıllık geçmişiyle ilin bir milyon hektardan fazla bir alanını kapsıyor. Bu yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenen bu ormanlar, ilin en önemli turistik destinasyonlarından biridir.

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